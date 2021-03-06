Дружина Володимира Остапчука похизувалась сідницями у відвертій сукні
Український шоумен Володимир Остапчук нещодавно повернувся з Мальдівів, де відпочивав з дружиною. Христина Горняк однаково публікує спекотні фото з відпустки.
Джерело:інстаграм Христини Горняк
Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк оприлюднила нові фото на своїй сторінці. Вона поділилась кадрами з відпочинку на Мальдівах.
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Христина Горняк похизувалась формами
Перед камерою нотаріусиня постала на тлі пальм і піску. На її обличчі помітна щира усмішка – схоже, подружжя по-справжньому насолоджувалось відпочинком у теплих краях. Для нових фото Христина Горняк приміряла напів прозору білосніжну сукню на тонких бретелях. Вона вдало підкреслювала тонку талію й апетитні сідниці. Спокуслива поза додавала фото особливої перчинки.
Дружина українського шоумена накинула зверху рожеву сорочку, що додала образу ніжності. Таокж аутфіт доповнила велика кількість аксесуарів: масивні браслети на руках та нозі, а також сережки-кільця з перлин у вухах.
Христина Горняк зібрала волосся у низький пучок для зручності. Вона завершила look легким макіяжем. Нотаріусиня підкреслила очі чорними довгими стрілками й нафарбувала губи нюдовою помадою.
Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк
Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк
Відпустка подружжя Остапчуків на Мальдівах
- Дружина шоумена показала тіло в неоновому бікіні;
- Христина з Володимиром станцювали сексуальний танок на пляжі;
- Володимир Остапчук розбурхав мережу голим фото.
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