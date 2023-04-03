Блогерша рассказала, как аферистка сделала заказ в онлайн-магазине, чтобы обмануть Катю на деньги. Добавим, что на днях Репьяхова призналась, сколько зарабатывает в инстаграмме.

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В Инстаграм-сторис супруга Виктора Павлика рассказала детали ситуации. Так, по ее словам, аферистка заказала товар в ее детском магазине, скинула скриншот об оплате, а затем попросила вернуть ей деньги.



Жену Виктора Павлика аферистка хотела обмануть на деньги / Скриншот с ее стор

Екатерина проверила платеж и заметила, что он действительно не поступал, это была фальшивая квитанция. Репьяхова даже показала, как выглядит поддельная квитанция об оплате, чтобы другие украинцы не могли поступить на такую аферу.

Аферистка начала допытываться, вернут ли ей деньги, на что жена Павлика ответила: "Можем отдать вам наличные деньги в отделении киберполиции, как вам такой вариант?". Однако женщина после этого не вышла на связь и заблокировал магазин.



Екатерина Репьяхова показала переписку с аферисткой / Скриншот с ее страниц

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