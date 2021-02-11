Популярная украинская певица Злата Огневич стала жертвой мошенника. Она записала видео, где со слезами на глазах сообщила, что от ее имени обманули известный бренд на 5 тысяч долларов.

Известная украинская певица Злата Огневич стала жертвой афериста. Мошенник от ее имени взял предоплату за рекламу известного бренда в размере 5 тысяч долларов (около 140 тысяч гривен).

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Злата Огневич стала жертвой афериста

Знаменитость опубликовала эмоциональное видео, в котором со слезами на глазах сообщила печальную новость. Артистка призналась, что это слезы отвращения к ситуации, которая произошла.

На днях Злата Огневич узнала об афере, которая состоялась около года назад. Неизвестный мужчина, от имени певицы, пообещал известному украинскому бренду рекламу. За это он взял предоплату в размере 5 тысяч долларов.

Звезда отметила, что это нанесло огромный удар ее репутации и репутации команды артистки. Она с командой уже начала работу над выяснением сложившейся ситуации.

Я вам точно обещаю, что я найду эту сволочь и заставлю ответить за свой поступок,

– эмоционально сказала Злата Огневич.

Также певица отметила, что и со стороны этого бренда, который не назвала, было безответственно давать большую сумму денег неизвестному человеку. Злата Огневич выразила надежду, что это событие будет для всех уроком.

"Честно говоря, на месте сотрудников этого бренда я бы просто уволила человека, допустившего такое положение дел. Я в полной ярости", – подытожила звезда.