Жена Виктора Павлика, недавно отважившаяся на пластическую операцию, дала интервью Славе Демину. Они обсудили заработки звездной семьи.

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Катя Репяхова о заработке и семейном бюджете

Слава поинтересовался, сколько инфлюэнсерша зарабатывает на инстаграме. Она ответила, что сумма превышает 100 тысяч гривен в месяц – это около 150 – 200 тысяч гривен.

Мой муж зарабатывает больше. В настоящее время реально очень активная концертная деятельность,

– поделилась Екатерина Репяхова.

Блогерша подтвердила, что семейный бюджет пары составляет примерно 10 тысяч долларов, и он общий для обоих. Они откладывают средства на жилье – дом или квартиру: "Рассматриваем и тот, и другой вариант. Когда реально будут деньги, тогда будем решать".

Катя также вспомнила о своем магазине детской одежды: "Бренд детской одежды себя окупает, но ощутимую прибыль не приносит. Я это понимала, это нормально, нужно два – три года, чтобы выйти на какой-то уровень".

Интервью Екатерины Репяховой: смотрите видео онлайн