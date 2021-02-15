Светлана Тарабарова стала жертвой интернет-мошенников: эмоциональное признание певицы
Украинские звезды неоднократно становились жертвами мошенников. Певица Светлана Тарабарова призналась, что теперь обманули и ее. Аферисты проводят "розыгрыш" от имени артистки и забирают у подписчиков деньги или страницу в социальной сети.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
На инстаграм-профиле популярной исполнительницы, на который подписано почти 600 тысяч сторонников, попытались нажиться мошенники. Они разослали сообщение о проведении Светланой Тарабаровой "розыгрыша". Аферисты пообещали приз в размере 80 тысяч гривен, если пользователи перейдут по ссылке ниже.
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Певица поспешила сообщить фолловерам, что никакого розыгрыша она не проводит и посоветовала ни в коем случае не открывать указанную ссылку. Она предположила, что интернет-мошенники могут украсть аккаунт или деньги.
Если вы, как будто от моего имени, получили такое сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке. Это мошенники! Я никакого отношения к "розыгрышу" не имею,
– отметила Светлана Тарабарова.
Звезда отметила, что всем, кто получил подобные месседжи, стоит заблокировать и пожаловаться на профиль. Она добавила, что волнуется за каждого фолловера и поблагодарила за понимание. Сотни фанатов артистки в комментариях к сообщению признались, что аналогичное сообщение уже получили. Большинство из них сразу поняли, что это фейк.
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Какие украинские звезды были жертвами мошенников
- Певица Злата Огневич поделилась, что еще год назад стала жертвой афериста. Мошенник от имени звезды взял предоплату в очень большом размере, пообещав рекламу известному бренду.
- В октябре прошлого года у жены музыканта Сергея Бабкина Снежаны украли инстаграм-страницу. Аферист хотел выкачать деньги у подписчиков и родных актрисы.
- Знаменитая ведущая Леся Никитюк становилась жертвой мошенников дважды. Впервые от ее имени по сети ходили фейковые розыгрыши автомобилей, организаторы которых требовали у пользователей деньги за участие. Второй раз знаменитость обманули фаны, обещая рекламу от кумира за небольшую денежную награду.
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