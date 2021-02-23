Знаменитая украинская модель и судья шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева призналась, что стала жертвой аферистов. Они предлагали поклонникам модели перейти по ссылке, которая поможет выиграть крупную сумму денег.

Все больше звезд становятся жертвами аферистов. Они прикрываются именами знаменитостей, чтобы взломать аккаунты их доверчивых поклонников. Следующей жертвой стала Алла Костромичева, сообщает прессслужба "Нового канала".

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Алла Костромичева стала жертвой аферистов

В погоне за легкой наживой мошенники готовы на все, а виртуальная анонимность лишь играет им на руку. На этот раз мишенью мошенников стала Алла Костромичева – ведущая проекта "Супер Топ-модель по-украински" и украинская модель с мировым именем.

Интернет-воры присылали поклонникам звезды сообщения, где нужно было нажать на ссылку, чтобы выиграть 200 тысяч гривен. Однако Алла Костромичева заявила, что таких розыгрышей не устраивала.

"Вам могло прийти такое сообщение: "Поздравляем! Вам повезло! Вас выбрали финалистом розыгрыша от Аллы Костромичевой при поддержке социальной сети Инстаграм. Возможный приз каждому участнику – до 200 тысяч гривен на карту в течение суток или другие призы! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно принять запрос этого сообщения и перейти по ссылке ниже!". Это мошенничество! Блокируйте и не ведитесь", – предупредила Алла Костромичева.

Ведущая другого проекта на Новом канале – "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь предупреждает: относиться к сообщениям от незнакомых людей необходимо с максимальной осторожностью.

Не переходите по ссылкам, которые неизвестные люди присылают вам в личные сообщения! С помощью них взламывают ваши аккаунты!

– подчеркнула Елена-Кристина Лебедь.

Она отметила, что эти ссылки присылают с интригой, чтобы людям захотелось на него нажать. "Ваш аккаунт – это ваш виртуальный дом, сумейте его защитить!" – подытожила ведущая.

Звезды становились жертвами аферистов