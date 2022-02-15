Жена Виктора Павлика рассекретила свой месячный заработок в инстаграме

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова зарабатывает в инстаграме. Она призналась, что ее месячный заработок может составлять 10 тысяч долларов.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика активно ведет блог в инстаграме. Там она публикует фотографии с фотосессий и семейные кадры.

К слову Жена Виктора Павлика заявила о начале собственного бизнеса

Репяхова о своем заработке

Екатерина Репяхова не только делится фото в инстаграме, но и зарабатывает в соцсети. Она рассекретила, что ее рекламное сообщение может стоить 8 – 10 тысяч гривен.

Тогда как сообщение вместе с серией сторис обойдется рекламодателю в 15 тысяч гривен. Так в месяц получается кругленькая сумма – около 280 тысяч гривен.

Смотря какой месяц. Вот декабрь был активным. Я сделала около 10 тысяч долларов. Но я и вложила в ноябре более 5 тысяч долларов,

– поделилась жена музыканта.

Екатерина Репяхова не только зарабатывает деньги на рекламе, но и тратит на нее средства, чтобы популяризировать свой аккаунт.



Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Сколько звезды зарабатывают в инстаграме

Илона Гвоздева рассказывала, что за рекламную инстаграм-сторис получает 300 долларов – более 8 тысяч гривен, а за пост – 550 долларов, что составляет 15 тысяч гривен.

Ольга Фреймут признавалась, что у нее высокие цены за рекламу в инстаграме. Одно сторис стоит 700 долларов – почти 20 тысяч гривен.

У блогера-миллионника Софии Стужук заработок в соцсети может колебаться от 20 до 200 тысяч долларов (примерно от 570 тысяч до 5,6 миллиона гривен). Однако в эту сумму входит еще и доход от ее бизнеса.