Победительница шоу "Танцы со звездами" и участница рейтинговых проектов Илона Гвоздева уже давно стала одной из самых известных танцовщиц страны. За ее профилем в инстаграме следят более 300 тысяч пользователей, поэтому на личном аккаунте она неплохо зарабатывает.

Илона Гвоздева не стала рассекречивать свой месячный доход, который получает от блоггерства, однако подробно рассказала, во сколько оценивает свои рекламные публикации.

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Сколько Илона Гвоздева зарабатывает на инстаграме

За рекламную инстаграм-сторис Илона Гвоздева берет 300 долларов – более 8000 гривен, а за сообщение – 550 долларов, что составляет 15 000 гривен. По мнению самой танцовщицы, это "почти ничего", ведь ту такую ​​сумму, которую она получает за один заказной пост, она ежемесячно тратит на бензин. Поэтому знаменитость счастлива, что имеет возможность обеспечивать себя и семью даже в декрете.

Если раньше я думала, что я танцовщица, которая немного блогерша, то сейчас мне кажется, что я блогерша, которая немного танцует. В связи с этими карантинами, изоляциями, а еще так получилось, что я в декрете, у меня получился полугодовой простой в танцевальной деятельности. Поэтому инстаграм меня спасает,

– рассказала Илона Гвоздева.

Звезда добавила, что не имела за цель превращать профиль в инстаграме на бизнес, а просто снимала то, что ей интересно. Как выяснилось, это понравилось еще почти 320 тысячам человек. Сейчас танцовщица получает от социальных сетей не только удовольствие, но и основную часть прибыли.

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