Екатерина Репьяхова не только звездная жена и мамочка, но и предпринимательница. Блогерша активно развивает личный блог в инстаграме, а теперь отважилась на открытие собственного бизнеса.

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Бизнес Екатерины Репьяховой

Блогерша несколько лет задумывалась над началом собственного дела, однако сейчас решилась реализовать свои планы. Началом реализации этой идеи стали "атаки" ботов на рекламодателей Репьяховой. После этого блоггерша стала мыслить глубже и глобальнее.

Я поняла, что нужно создавать и укреплять личный бренд, который труднее будет разрушить. Сегодня понимаю, что каждому из нас следует создавать свой личный бренд,

– поделилась Екатерина.

Теперь Екатерина благодарна тому человеку, который создал ей неприятности: "Сегодня мои глаза светятся, я в ресурсе, полна вдохновения. Я ведь создаю свое дело".

Блогерша уже нашла помещение для своего офиса. Он будет в одном из новых бизнес-центров в Киеве. Сейчас все находится в стадии ремонта. Екатерина уже наняла дизайнера, работающего вместе с ней.

Екатерина Репьяхова о бизнесе / Скриншоты инстаграм-сториз блоггерши

Напомним, на днях Екатерина Репьяхова приобрела новый автомобиль марки Toyota с комплектацией Premium. За него блоггерша отдала миллион гривен. Машину звездная жена получит через полгода.