Украинская телеведущая Ольга Фреймут в новом интервью рассказала о личном блоге в инстаграме. Звезда призналась, что имеет небольшую аудиторию, но искреннюю, непафосную и благосклонную к ней.

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Ольга Фреймут о заработке в инстаграме

Сейчас на телеведущую подписано более 670 тысяч человек. Это позволяет Ольге Фреймут неплохо зарабатывать в инстаграм-сториз.

Мы специально поставили высокие цены. Реклама в сториз стоит 700 долларов (более 18 тысяч гривен, – Showbiz). Каждая следующая реклама также 700 долларов,

– призналась звезда.

Ольга Фреймут рассказала, что отказывается работать по бартеру. Телеведущая не рекламирует определенный бренд или личность взамен на услуги.

Также знаменитость призналась, что уже не ведет корпоративы. Но когда занималась этим, то зарабатывала примерно 5-6 тысяч долларов за вечер (135 – 160 тысяч гривен). "Это мало. Мои коллеги за свои услуги берут гораздо больше денег", – отметила Ольга Фреймут.

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