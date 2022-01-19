За известной блогершей Софией Стужук следят более 5,6 миллиона фанов. На днях она пообщалась с поклонниками и ответила, сколько зарабатывает в месяц.
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Сколько зарабатывает София Стужук в месяц
Финансы блогерши зависят прежде всего от ее стараний. И зарабатывает она благодаря блогу, интеграциям, своим двум онлайн-магазинам со спортивной одеждой и косметикой и пассивному бизнесу. В месяц она получает от 20 до 200 тысяч долларов (примерно от 570 тысяч до 5,6 миллиона гривен).
Зависит от того, сколько стараюсь. Могу 20 тысяч долларов в месяц заработать, а могу и 200. Но, если честно, в последнее время просела очень сильно, потому что расслабилась. Время, блин, брать себя в руки,
– поделилась блогерша.
София Стужук добавила, что она самостоятельно приобрела два автомобиля и дом.
"Дом мой приобретенный, Ягуар мой приобретенный, Тойоту получила от компании, Мерседес приобрела и подарила маме. В кредит никогда ничего не брала и не люблю такое. Все авто новые из салона, не б/у. Дом тоже новый", – заявила блогерша.
София Стужук о своем заработке / Фото из инстаграм-сторис
Заметим, не только блогеры, но и звезды зарабатывают на инстаграме. На своих страницах они часто публикуют рекламные интеграции.
- Илона Гвоздева рассказывала, что за рекламную инстаграм-сториз получает 300 долларов – более 8 тысяч гривен, а за эссе – 550 долларов, что составляет 15 тысяч гривен.
- Дочь Оли Поляковой также зарабатывает в инстаграме: стоимость рекламного сториз составляет 1 500 гривен, а поста – 2 500.