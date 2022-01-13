Жена Виктора Павлика призналась, кто из них зарабатывает больше

27-летняя жена Виктора Павлика подняла в своем блоге довольно провокационную тему – кто в их семье зарабатывает больше. Катя Репьяхова честно призналась, что семейный бюджет держится на них двоих, но певец вкладывает больше.

Любимая Виктора Павлика работает его концертным директором и блогером. Правда, профиль в инстаграме с 150-тысячной аудиторией приносит ей гораздо больше доходов. Однако и они не сравнятся с гонорарами артиста. Он якобы зарабатывает больше, чем его молодая жена.

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Муж больше зарабатывает, чем я. Но еще чуть-чуть, и я его догоню,

– призналась Катя Репьяхова.

Жена Виктора Павлика Екатерина / Фото из инстаграма блогера

Кстати, у супругов Остапчуков тоже есть семейный бюджет . Пока ведущий, зарабатывающий больше, вкладывает деньги в дом, Кристина покупает продукты, оплачивает паркинг и "коммуналку".

Похоже, новогодне-рождественский сезон был плодотворным для Виктора Павлика, ведь он гастролировал по всей Западной Украине. В то время как на карантине певец жил на деньги жены, потому что из-за пандемии COVID-19 его концертная деятельность почти полностью остановилась. Катя Репьяхова оплачивала и все их заграничные поездки.

Более того, певец не стесняется того, что в будущем его будет содержать молодая жена. "Я даже не сомневаюсь в том, что придет такое время, когда я буду на содержании своей жены. Я надеюсь, что она меня не выгонит из дома", – заявлял 56-летний Виктор Павлик.

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Пока же супруги собирают деньги на свою самую большую мечту – собственное жилье. Сейчас они арендуют двухкомнатную квартиру в Киеве, ведь многие годы певец выплачивал кредит за огромную квартиру, которую оставил экс-жене Ларисе Созаевой.