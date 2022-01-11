Еще в 2021 году бывшая жена музыканта Виктора Павлика заявила, что ее выселяют из квартиры, за которую певец обещал выплатить кредит и отдать ей. Однако нынешняя жена отмечает, что устала платить коммунальные услуги за это жилье и содержать женщину.

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Как завершился имущественный вопрос с квартирой Созаевой

Из-за квартиры между Екатериной Репяховой и Ларисой Созаевой разгорелся скандал. Однако Виктор Павлик с любимой таки принял решение по имущественному вопросу. Катя рассказала, что квартиру Ларисы все-таки продадут, а деньги с нее пойдут на погашение кредита.

Деньги от квартиры пойдут на погашение кредита, а весь остаток бывшей жене. Тратить нечего. Так мы еще и плохими остаемся. Но мы в любом случае будем плохими. Поэтому не вижу смысла терять 20 – 30 тысяч долларов,

– поделилась она.



Как решили имущественный вопрос Павлик с женой / Фото из инстаграм-сториз



Как решили имущественный вопрос Павлик с женой / Фото из инстаграм-сториз

Подробнее о ссоре между женами Виктора Павлика

В октябре бывшая артиста объявила, что музыкант якобы выселяет ее из квартиры. Хоть раньше он вроде обещал полностью оплатить кредит за нее, а также отдать жилье.

Нынешняя жена Павлика объяснила ситуацию с ее стороны. Она рассказала, что вынуждена платить бешеные деньги за коммунальные услуги, воспитывая сына. К тому же семья с малышом не должна содержать женщину, которая может ходить на работу и обеспечивать себя самостоятельно.

Виктор Павлик предложил прежний два варианта: либо продать квартиру и распорядиться деньгами по желанию, либо оставить ее, однако самостоятельно оплачивать услуги. Ни на одно из условий Лариса Созаева соглашаться не хотела и заявляла, что ее унижают.

На фоне ссоры женщин, вероятно, возник конфликт в самой семье. Екатерина Репяхова признавалась, как в супружестве наступил кризис. Однако сейчас их пара стала лишь крепче.

Продолжается ли суд

Екатерина Репяхова добавила, что судебное дело находится "в процессе".

Напомним, женщина подала в суд на Ларису Созаеву за ее высказывание "наглая хладнокровная тварь". Возлюбленная Виктора Павлика хочет, чтобы она возместила деньги за обиды. В случае выигрыша Екатерина отдаст эти средства на благотворительность.



Судебное дело между Репяховой и Созаевой / Фото из инстаграм-сториз