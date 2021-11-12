Супруги строят собственное гнездышко, поэтому Владимир взял на себя все расходы по строительству. Кристина также помогает мужу. В частности она оплачивает бытовые расходы.
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Кристина Горняк о семейном бюджете
Звездная жена поделилась, что вложила в дом некоторую часть денег. И пока ее муж занимается другими вопросами по строительству, она:
- покупает продукты;
- оплачивает все собственные нужды (салон красоты, бензин, одежду, врачей и т.п.);
- оплачивает коммунальные услуги по квартире;
- по возможности приносит что-то в общий конвертик;
- оплачивает паркинг (планируют арендовать еще одно место).
Также Горняк добавила, что все подарки любимому покупает за свой счет. Поэтому Кристина считает, что у них общий вклад в семейный бюджет.
Кристина Горняк о семейном бюджете / Скриншот из инстаграм-сториз Горняк