О своей первой беременности Екатерина Репяхова торжественно объявила в инстаграм-профиле. Это произошло лишь после того, как о ее интересном положении узнала родня. Они с Виктором Павликом решили осчастливить близких лично.

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Как дети Виктора Павлика отреагировала на беременность его жены

56-летний артист сначала приехал в гости к старшему сыну Саше, а затем встретился с дочкой Кристиной. Он протянул детям пакет с записками "Ты скоро снова станешь братом" и "Ты скоро снова станешь сестрой".

Александр, который и сам отец, не сразу понял, о чем речь, а затем бросился на отца с объятиями. "Папа, ты что! Я же старый уже", – воскликнул певец. Тогда как дочь отреагировала не так эмоционально. "Ничего себе, круто. Ну я поздравляю", – заявила Кристина.

Видео о том, как муж сообщил о пополнении в нашей семье сыну и дочке, а я своей племяннице Настюше. На тот момент мы еще не знали, кто будет – девочка или мальчик,

– поделилась Катя Репяхова.

Заметим, ранее Виктор Павлик рассказывал, что его дети с восторгом отреагировали на появление братика. Они поздравили и порадовались за отца, ведь сами мама и папа, Михасик годится им в сыновья.

Архивное видео растрогало сеть. Реакции Саши, Кристины и Насти очаровали фанатов Виктора Павлика: