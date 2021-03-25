Известный украинский певец Виктор Павлик скоро станет отцом в четвертый раз. Он признался, что его немного пугает факт, что когда младшему сыну исполнится 20, то ему будет 75. Также Павлик предположил, что когда-то его будет содержать жена.

Популярный украинский артист Виктор Павлик открыт для фанатов и часто делится деталями личной жизни. На днях он посетил программу "Утро с Украиной", где рассказал о будущем сына и жены.

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Виктор Павлик о сыне и жене

Сначала Виктор Павлик рассказал, что имя сыну придумала именно его жена, Екатерина Репяхова. По словам артиста, она с детства мечтала о том, чтобы назвать малыша Михаилом. Также Павлик признался, что немного боится из-за разницы в возрасте между ним и сыном.

Передо мной стоит очень важная задача воспитать его, пока я еще могу, пока я еще имею возможность. В силах поставить на ноги. Единственное, что я понимаю – когда ему будет 20, мне будет 75 лет,

– рассказал Виктор.

Также певец поделился, что помогает жене, но думает, что Екатерина будет больше заниматься сыном, а он – карьерой. "Не думаю, что я брошу карьеру и буду заниматься воспитанием сына. Я вижу, Катя настроена воспитывать и быть с ребенком. И ей это не должно мешать делать свое дело, ну, а я пока бог дает – буду петь", – поделился Виктор Павлик.

Из-за большой разницы в возрасте между супругами (Павлику – 55, Репяховой – 26) их часто критиковали в сети. Виктор признался, что для них это совершенно не имело значения. Однако артист не исключает мысли о том, что когда-то будет на содержании у жены.

Я даже не сомневаюсь в том, что наступит такое время, когда я буду на содержании у своей жены. Я надеюсь, что она меня не выгонит из дома, а все-таки будет помогать, поддерживать и водить за ручку через дорогу,

– рассказал Павлик.

Интервью с Виктором Павликом: смотрите видео онлайн