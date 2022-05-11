Из-за полномасштабного вторжения России многие украинские женщины были вынуждены расстаться с мужчинами и переехать в более безопасные места. Так же поступила и Катя Осадчая с детьми.

К слову MamaRika призналась, как "выносила мозги" мужчине из-за разлуки и войны

Катя Осадчая приехала в Киев

На днях телеведущая вернулась в столицу и впервые встретилась с мужем. Она показала трогательное фото воссоединения.

Не разводиться никогда,

– подписала кадр Катя Осадчая.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонники засыпали звездную пару комплиментами в комментариях под сообщением. Подписчики делятся и собственными историями разлуки с мужчинами:

"Фантастические";

"Вдохновляет. Я и мои дети снова проходим ад, когда мужчина на передовой. Два месяца кричит по ночам, хочу к папе. Два месяца не живу, а существую. Без дома без мужа… Не смог прятаться, отсиживаться. Сказал, не прощу себе и дети не поймут… а у вас хорошие фото. Обнимайте, пока у вас есть возможность";

"Как же хочется не расставаться! Мы впервые за 24 года оказались в столь долгой разлуке. Очень непросто, но главное – не терять общие цели и знать, ради чего это";

"Вдохновляющая семья";

"Какие вы красивы. Такова должна быть настоящая семья";

"Моя мечта, которая, к сожалению, неизвестно когда сбудется";

"Так тяжело, когда не можешь каждый день объять";

"Такие точные слова".

Сразу после возвращения телеведущая приступила к работе. Она показала свой сад, а также поделилась кадрами из Офиса Президента. Вероятно, звезда планирует расширять свой проект по поиску детей и родных, исчезнувших из-за войны.

Напомним, Катя Осадча создала телеграм-канал "Поиск пропавших". Благодаря ему звезда узнала историю женщины из Мариуполя, которая едва спаслась после того, как снаряд попал в ее дом.

Катя Осадчая вернулась в Киев / Фото с инстаграм-сториз