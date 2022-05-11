Из-за полномасштабного вторжения России многие украинские женщины были вынуждены расстаться с мужчинами и переехать в более безопасные места. Так же поступила и Катя Осадчая с детьми.
К слову MamaRika призналась, как "выносила мозги" мужчине из-за разлуки и войны
Катя Осадчая приехала в Киев
На днях телеведущая вернулась в столицу и впервые встретилась с мужем. Она показала трогательное фото воссоединения.
Не разводиться никогда,
– подписала кадр Катя Осадчая.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Поклонники засыпали звездную пару комплиментами в комментариях под сообщением. Подписчики делятся и собственными историями разлуки с мужчинами:
- "Фантастические";
- "Вдохновляет. Я и мои дети снова проходим ад, когда мужчина на передовой. Два месяца кричит по ночам, хочу к папе. Два месяца не живу, а существую. Без дома без мужа… Не смог прятаться, отсиживаться. Сказал, не прощу себе и дети не поймут… а у вас хорошие фото. Обнимайте, пока у вас есть возможность";
- "Как же хочется не расставаться! Мы впервые за 24 года оказались в столь долгой разлуке. Очень непросто, но главное – не терять общие цели и знать, ради чего это";
- "Вдохновляющая семья";
- "Какие вы красивы. Такова должна быть настоящая семья";
- "Моя мечта, которая, к сожалению, неизвестно когда сбудется";
- "Так тяжело, когда не можешь каждый день объять";
- "Такие точные слова".
Сразу после возвращения телеведущая приступила к работе. Она показала свой сад, а также поделилась кадрами из Офиса Президента. Вероятно, звезда планирует расширять свой проект по поиску детей и родных, исчезнувших из-за войны.
Катя Осадчая вернулась в Киев / Фото с инстаграм-сториз