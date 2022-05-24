Жена музыканта Виктора Павлика около двух месяцев жила в Израиле сестрами. На днях она наконец приехала в Германию и встретилась с мужем.

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Жена Виктора Павлика встретилась с мужем

В инстаграм-сторез Екатерина рассказала, что провела полтора дня без сна. Сейчас они находятся в Германии, городе Ганновер. Она добавила, что перелет был спокоен, за исключением определенных деталей.

На паспортном контроле в Германии с нами парень общался не очень хорошо. Нам реально "везет" с мамой на таких. В подробности вдаваться не буду. Но он не верил, что мы возвращаемся в Украину в войну. Думал, что приехали жить в Германию из Израиля,

– рассказала блоггерша.

Звездная жена опубликовала трогательное видео встречи с мужем. Вероятно, семья встретилась в аэропорту Германии.

"2 месяца разлуки и наша семья снова вместе. Навсегда, – поделилась Екатерина Репьяхова.

Екатерина Репьяхова встретилась с мужем: смотрите видео

Щемящий ролик не мог не тронуть сеть. Почитатели делятся комплиментами и рады воссоединению семьи:

"Береги Вас Бог! Радуюсь и плачу! Мы также собираемся домой, к папе, к бабушке, к родному краю!";

"Ура";

"Очень рада за вас. Молодцы";

"Пусть больше разлук не будет. Вы такие классные";

"И мы собираем чемоданы к папе";

"Мишка так радуется";

"Я рада за вас";

"Мурахи".

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