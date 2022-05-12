Украинская актриса Анна Саливанчук, как и другие украинцы, покинула Киев на время угрозы. Но на днях она вернулась в столицу.

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Анна Саливанчук вернулась в Киев

Актриса рассказала, что дорога домой была очень быстрой и легкой. Чем ближе звезда была в Киев, тем ей становилось легче на душе.

"2 месяца и 6 дней без тебя мой Киев. Путь от Стрыя до Ровно вообще был прекрасным. Была невероятная замечательная погода. По дороге в Житомир я попала в большую пробку перед блокпостом на въезде в город. Я даже испугалась, неужели это такая пробка до самого Киева, но, к счастью, она была только там. И, немного подождав, мы двинулись дальше уже беспрепятственно", – поделилась Анна.

Звезда добавила, что на заправках исчезли большие очереди, ведь бензина там нет. Потому она посоветовала фанам ездить с топливом. Саливанчук также призналась, что подъезжая к Киеву, она наблюдала жуткие зрелища на дорогах.

Мы наблюдали за разбомбленными городами, селами, домами, заправками, магазинами. По коже шли муравьи от ужаса... Здесь по-настоящему ощущались последствия войны. Пережить боль помогла уверенность, что мы вместе все отстроим, и наша Украина станет еще лучше,

– подчеркнула актриса.

"Ощущения, которые не передать словами"

Я дома. Это невероятные ощущения, которые не передать словами. Впервые за 47 дней я увидела мужа. Слезы радости… выпрыгнула на него, словно в кино, ведь невероятно по нему скучала, и разлука с ним была очень тяжелой. Впервые за 8 лет совместной жизни мы не виделись так долго,

– рассказала актриса.

"Я прошлась родной квартирой, которую я оставила на столь долгое время, даже не подозревала, что так сильно ее люблю. Мне иногда казалось, что нужно сделать ремонт, кое-что заменить, но сейчас понимаю, что ничего лучше, чем родные стены нет, и все эти мелочи не важны. Это очень классные ощущения. Я желаю всем украинцам вернуться к себе домой и испытать те эмоции, которые я испытала", – подытожила знаменитость.

Анна Саливанчук вернулась в Киев: смотрите видео