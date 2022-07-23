Самая большая боль, – жена Романа Сасанчина пережила выкидыш

Жена Романа Сасанчина впервые призналась, что пережила выкидыш. У нее произошло замирание плода.

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его жена Иванна воспитывают дочь Элизу. И, похоже, еще до рождения дочери Иванна Сасанчик пережила выкидыш.

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Жена Сасанчина пережила выкидыш

На днях жена Романа Сасанчила решила пообщаться с поклонниками и предложила поиграть в "Было/не было". Один из поклонников спросил, приходилось ли девушке переживать выкидыш, на что она неожиданно ответила утвердительно.

Было, замер плод! Это самая большая боль, которую мне приходилось пережить,

– призналась Иванна.



Иванна с дочерью / Фото с инстаграм-сториз

Также Иванна призналась, что ее первые отношения, длившиеся почти три года, были насильственными. Девушка страдала от побоев.



Иванна с дочерью / Фото с инстаграм-сториз

Жизнь Сасанчинов

Напомним, 30 декабря 2021 Роман и Иванна Сасанчины стали родителями впервые. Они воспитывают дочь Элизабет.

В период войны у пары произошел сильный конфликт, из-за которого они чуть не развелись. Впоследствии они сообщили, что даже планируют брак в церкви, а также большую свадьбу.

Во время войны Иванна с дочерью была в Польше. Но на Пасхальные праздники вернулись домой.

, что замирание плода – это замершая беременность, когда плод перестает разрываться. Он остается в матке, поэтому патологию называют несостоявшимся выкидышем.