Самая большая боль, – жена Романа Сасанчина пережила выкидыш
Источник:инстаграм Иванны Сасанчин
Жена Романа Сасанчина впервые призналась, что пережила выкидыш. У нее произошло замирание плода.
Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его жена Иванна воспитывают дочь Элизу. И, похоже, еще до рождения дочери Иванна Сасанчик пережила выкидыш.
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Жена Сасанчина пережила выкидыш
На днях жена Романа Сасанчила решила пообщаться с поклонниками и предложила поиграть в "Было/не было". Один из поклонников спросил, приходилось ли девушке переживать выкидыш, на что она неожиданно ответила утвердительно.
Было, замер плод! Это самая большая боль, которую мне приходилось пережить,
– призналась Иванна.
Иванна с дочерью / Фото с инстаграм-сториз
Также Иванна призналась, что ее первые отношения, длившиеся почти три года, были насильственными. Девушка страдала от побоев.
Иванна с дочерью / Фото с инстаграм-сториз
Жизнь Сасанчинов
- Напомним, 30 декабря 2021 Роман и Иванна Сасанчины стали родителями впервые. Они воспитывают дочь Элизабет.
- В период войны у пары произошел сильный конфликт, из-за которого они чуть не развелись. Впоследствии они сообщили, что даже планируют брак в церкви, а также большую свадьбу.
- Во время войны Иванна с дочерью была в Польше. Но на Пасхальные праздники вернулись домой.