Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его жена Иванна воспитывают дочь Элизу. И, похоже, еще до рождения дочери Иванна Сасанчик пережила выкидыш.

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Жена Сасанчина пережила выкидыш

На днях жена Романа Сасанчила решила пообщаться с поклонниками и предложила поиграть в "Было/не было". Один из поклонников спросил, приходилось ли девушке переживать выкидыш, на что она неожиданно ответила утвердительно.

Было, замер плод! Это самая большая боль, которую мне приходилось пережить,

– призналась Иванна.



Иванна с дочерью / Фото с инстаграм-сториз

Также Иванна призналась, что ее первые отношения, длившиеся почти три года, были насильственными. Девушка страдала от побоев.



Иванна с дочерью / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, что замирание плода – это замершая беременность, когда плод перестает разрываться. Он остается в матке, поэтому патологию называют несостоявшимся выкидышем.

Жизнь Сасанчинов