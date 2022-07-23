Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна виховують доньку Елізу. Та, схоже, ще до народження донечки Іванна Сасанчик пережила викидень.

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Дружина Сасанчина пережила викидень

Днями дружина Романа Сасанчила вирішила поспілкуватися з шанувальниками й запропонувала пограти в "Було / не було". Один з прихильників запитав, чи доводилось дівчині переживати викидень, на що вона несподівано відповіла ствердно.

Було, завмер плід! Це найбільший біль, який мені доводилося пережити,

– зізналась Іванна.



Іванна з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Також Іванна зізналась, що її перші стосунки, що тривали майже три роки, були насильницькими. Дівчина потерпала від побоїв.



Іванна з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що завмирання плоду – це завмерла вагітність, коли плід перестає розриватися. Він залишається в матці, тому патологію називають викиднем, що не відбувся.

Життя Сасанчинів