Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна виховують доньку Елізу. Та, схоже, ще до народження донечки Іванна Сасанчик пережила викидень.
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Дружина Сасанчина пережила викидень
Днями дружина Романа Сасанчила вирішила поспілкуватися з шанувальниками й запропонувала пограти в "Було / не було". Один з прихильників запитав, чи доводилось дівчині переживати викидень, на що вона несподівано відповіла ствердно.
Було, завмер плід! Це найбільший біль, який мені доводилося пережити,
– зізналась Іванна.
Іванна з донькою / Фото з інстаграм-сторіз
Також Іванна зізналась, що її перші стосунки, що тривали майже три роки, були насильницькими. Дівчина потерпала від побоїв.
Іванна з донькою / Фото з інстаграм-сторіз
Життя Сасанчинів
- Нагадаємо, 30 грудня 2021 року Роман та Іванна Сасанчини стали батьками вперше. Вони виховують донечку Елізабет.
- У період війни у пари стався сильний конфлікт, через який вони мало не розлучилися. Згодом вони повідомили, що навіть планують шлюб у церкві, а також велике весілля.
- На час війни Іванна з донькою була в Польщі. Але на Великодні свята повернулася додому.