Как и многие украинские женщины, Иванна в начале полномасштабного вторжения вывезла дочь в Польшу. Но надолго там оставаться не смогла.
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Жена Романа Сасанчина вернулась в Украину
В сети девушка опубликовала фото, сделанное во время прогулки в Украине. На руках у звездной мамы была маленькая дочь Элизабет. Иванна на прогулку надела белую футболку, черную панаму и солнцезащитные очки. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Элизабет позировала на камеру в сером костюме с красивой повязкой на голове.
Я так счастлива, что мы снова дома,
– написала Иванна под фото.
Иванна Сасанчин с дочерью / Фото из инстаграмма Иванны
Напомним, когда Иванна находилась в Польше, то сообщала о кризисе в отношениях с мужем, они были на грани развода. В семье возник серьезный конфликт, однако Иванна и Роман ради дочери решили не расставаться и попытаться все уладить. В настоящее время влюбленные не рассказывают, какие отношения между ними.
Звездные мамочки, вернувшиеся из-за границы
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- Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова с сыном Михаилом и матерью 2 месяца была в Израиле. Там живет сестра Екатерины, блоггерша планировала поездку еще до войны. Теперь Репьяхова возвращается домой, поскольку долгое время находиться за границей не может ни финансово, ни морально. 15 июня сыну Павлика и Репяховой исполнится год. Празднование планируется организовать в Ивано-Франковске.