Как и многие украинские женщины, Иванна в начале полномасштабного вторжения вывезла дочь в Польшу. Но надолго там оставаться не смогла.

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Жена Романа Сасанчина вернулась в Украину

В сети девушка опубликовала фото, сделанное во время прогулки в Украине. На руках у звездной мамы была маленькая дочь Элизабет. Иванна на прогулку надела белую футболку, черную панаму и солнцезащитные очки. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Элизабет позировала на камеру в сером костюме с красивой повязкой на голове.

Я так счастлива, что мы снова дома,

– написала Иванна под фото.



Иванна Сасанчин с дочерью / Фото из инстаграмма Иванны

Напомним, когда Иванна находилась в Польше, то сообщала о кризисе в отношениях с мужем, они были на грани развода. В семье возник серьезный конфликт, однако Иванна и Роман ради дочери решили не расставаться и попытаться все уладить. В настоящее время влюбленные не рассказывают, какие отношения между ними.

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