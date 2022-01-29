Жена Павлика сообщила, что их 7-месячный сын сильно заболел
Источник:инстаграм Кати Репьяховой
Фаны Виктора Павлика знают о нем все, так как жена артиста активно ведет свой блог в инстаграме. Так, Катя Репьяхова рассказала, что их сын заболел. Мишу пришлось везти в больницу.
В сезон простуд вирус не обошел и звездную семью Виктора Павлика. Простуду подхватил младший сын певца Михасик. Он уже два дня кашляет и имеет немного повышенную температуру.
К теме 19-летний Роман Сасанчин крестил дочь: трогательные кадры из церкви
Молодая мама Екатерина Репьяхова забила тревогу из-за коронавируса. Однако, к счастью, экспресс-тест в детской больнице показал отрицательный результат.
Миша очень сильно хрипел и хрипит. А кашель, температура 37. Нас послушали, легкие чистые. Тест на COVID-19 отрицательный, но есть отек в носике,
– рассказала Катя Репьяхова в инстаграме.
В результате 7-месячному сыну Виктора Павлика поставили сразу два диагноза – острая инфекция дыхательных путей и острый ринофарингит. Несмотря на это семья устроила вечернюю прогулку втроем, так как в предыдущие два дня гуляла только на балконе.
Сын Виктора Павлика заболел / Фото из инстаграма Кати Репьяховой
Заметим, что сейчас болеют не только дети:
- народная артистка Екатерина Бужинская на гастролях в Украине подхватила коронавирус, поэтому следующие две недели проведет на самоизоляции;
- певица Камалия попала в больницу с двусторонним воспалением легких и гайморитом. Произошло это после того, как звезда инфицировалась гриппом и гайморитом одновременно;
- семья Юлии Саниной тоже болеет – сначала они с Валом, а вслед за ними сын Даниил;
- "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях тоже заразилась COVID-19, вирус она подхватила в отпуске в Мексике.