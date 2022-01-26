Многие люди в Украине сейчас болеют. В этот период нужно по-особенному заботиться о себе и родных, соблюдать карантинные ограничения и избегать скопления людей. Однако от болезни не застрахован никто. Вирус уже подхватила исполнительница Камалия.

Смотрите также Элтон Джон заболел COVID-19: артист перенес концерты последнего тура

Камалия попала в больницу

В инстаграме знаменитость опубликовала видео, которое сняла, лежа на больничной койке под капельницей. Камалия призналась, что состояние ее здоровья не слишком хорошее и флурона, которую у нее обнаружили на днях, дала осложнения.

Обратите внимание! Флурона – одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом. Помочь избежать этого могут вакцины от обоих вирусов.

"У меня целый букет осложнений: двустороннее воспаление легких, двусторонний гайморит. Но я в надежных руках! Пожалуйста, не волнуйтесь! Всем крепкого здоровья и иммунитета!", – подчеркнула Камалия.

Отметим, артистка болеет уже 2 недели. До этого момента не делала КТ, потому что, по словам исполнительницы, ей нельзя было "облучаться".

Недавно Камалия с семьей отдыхала в Буковеле, где каталась на лыжах и наслаждалась зимними днями. Многие поклонники отмечают, что именно это и стало причиной болезни. Однако артистка уверяет, что болеет еще с отпуска в Финляндии, который был до поездки в Буковель. Но в то же время уверяет, что из Буковеля вернулась здоровой.

Все пишут, что не надо было ехать в Буковель. Но я болею еще из Финляндии. Друзья, мы 2 года живем с коронавирусом. Кто может выдержать 2 года в "заключении"? У меня растут дети. На каникулах они хотят отдыхать, получать эмоции. Мы приехали из Буковеля абсолютно здоровыми,

– отметила Камалия.

Артистка предположила, что заразиться могла от сотрудницы, которая вышла на работу больной и не надевала маску.