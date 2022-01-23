Известная украинская певица и фронтмен группы The Hardkiss рассказала о начале 2022 года. По словам звезды, в ее семье он начался не слишком удачно.

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Заболела семья Юлии Саниной

Исполнительница рассказала, что еще в начале года она и ее муж Вал переболели. Поэтому их путешествие, которое должно было состояться в феврале, оказалось под вопросом. Теперь же заболел сын певицы Даниил.

Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие... сегодняшняя новость, что половина класса Даниила слегла с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину. Видела в сториз у коллег, что у многих как-то криво год начался,

– поделилась Юлия Санина.

Юлия Санина / Фото из инстаграма звезды

Добавим, недавно и певица Камалия призналась об ухудшении самочувствия. Она заболела гриппом, а из-за высокой температуры была вынуждена даже вызвать скорую помощь.

Певица призналась, что после всех обстоятельств ей неожиданно захотелось подстричь челку. Однако она с решением не спешит.

"В любом случае, подожду пока хвататься за ножницы, знаю, что пожалею об этом еще сто раз. Фото сделано пару дней назад, улыбка какая-то еще присутствовала", – добавила она.

Юлия Санина / Фото из инстаграма звезды

Текст публикации Юлии Саниной

Так скучно, что хочется подстричь челку. Начало года просто…

Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие... сегодняшняя новость, что половина класса Даниила слегла с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину.

Видела в сториз у коллег, что у многих как-то криво год начался. Вы там как? Держитесь?!

В любом случае, подожду пока хвататься за ножницы, знаю, что пожалею об этом еще сто раз.

Фото сделано пару дней назад, улыбка какая-то еще присутствовала.