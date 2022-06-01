Жена Павлика показала сходство между сыном, отцом и бабушкой: семейное фото

Виктор Павлик с женой долгое время встретился с мамой. Екатерина Репяхова показала сходство между сыном и его бабушкой.

Семья украинского музыканта Виктора Павлика вернулась в Украину. По дороге в Киев артист вместе с женой и сыном заехал в маму, которая живет в Теребовле Тернопольской области.

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Екатерина Репьяхова показала сходство между внуком и бабушкой

Бабушка Александра за долгое время снова увидела внучка. Она заметила, что Миша подрос с последней встречи.

Екатерина Репьяхова сделала фото Виктора Павлика с его матерью и сыном. На фотографиях заметно сходство не только музыканта с мамочкой, но и внучка с бабушкой.

Как можно быть такими похожими,

– подписала кадр жена певца.



Виктор Павлик с семьей / Фото с инстаграм-сториз

Семья Виктора Павлика вернулась в Украину