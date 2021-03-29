Жена Монатика похвасталась пышным бюстом в кружевном белье: фото
Жена украинского мультиартиста Монатика – Ирина восхитила сеть провокационным фото. Она показала свой пышный бюст в кружевном белье.
Источник:инстаграм Ирины Монатик
Ирина Монатик часто щеголяет соблазнительными формами. Она публикует откровенные фотографии на личной странице в инстаграме и будоражит воображение подписчиков.
Горячее Жена Монатика игриво выпятила ягодицы на пляже: эротическое фото
Сексуальное фото Ирины Монатик
Женщина распространила в инстаграме чрезвычайно жаркий черно-белый кадр, где показала свою сексуальность. Ирина предстала перед камерой в черной кожаной накидке, которую надела на кружевной бюстгальтер. Он красиво подчеркнул пышный бюст звездной жены и сделал ее образ очень соблазнительным.
Волосы Ирина уложила в фирменную укладку и убрала назад. На фотографии не видно, какой макияж сделала Монатик, поскольку она акцентировала внимание именно на декольте. Завершила сексуальный look длинными серьгами.
Обольстительная Ирина Монатик / Фото из инстаграма Ирины Монатик
Эротические фото украинских звезд:
- Даша Астафьева засветила пышный бюст в бархатном корсете;
- Оля Цибульская завела сеть провокационным фото в ванной;
- Jerry Heil отправилась на отдых в Дубаи и показала фигуру в купальнике.
Поделиться новостью