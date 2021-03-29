Жена украинского мультиартиста Монатика – Ирина восхитила сеть провокационным фото. Она показала свой пышный бюст в кружевном белье.

Ирина Монатик часто щеголяет соблазнительными формами. Она публикует откровенные фотографии на личной странице в инстаграме и будоражит воображение подписчиков.

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Сексуальное фото Ирины Монатик

Женщина распространила в инстаграме чрезвычайно жаркий черно-белый кадр, где показала свою сексуальность. Ирина предстала перед камерой в черной кожаной накидке, которую надела на кружевной бюстгальтер. Он красиво подчеркнул пышный бюст звездной жены и сделал ее образ очень соблазнительным.

Волосы Ирина уложила в фирменную укладку и убрала назад. На фотографии не видно, какой макияж сделала Монатик, поскольку она акцентировала внимание именно на декольте. Завершила сексуальный look длинными серьгами.



Обольстительная Ирина Монатик / Фото из инстаграма Ирины Монатик

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