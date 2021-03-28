Сексуальная украинская модель Даша Астафьева часто устраивает провокационные студийные съемки. Для нового фотосета звезда выбрала роскошный бархатный корсет, который обольстительно подчеркнул ее пышный бюст. Под него она надела только трусики.

35-летняя Даша Астафьева снимается не только для известных брендов, но и позирует перед камерами для души. Последние фото певицы завели 19-тысячную аудиторию в Инстаграме.

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Пикантное фото Даши Астафьевой в корсете

В кадре модель появилась в изысканном бархатном корсете черного цвета на широких бретелях и с камнями под грудью. Наряд с кистями подчеркнул не только стройную талию знаменитой соблазнительницы, но и большую грудь, которая сводят с ума мужскую аудиторию.

Под корсет Даша Астафьева надела лишь черные трусики, засветив стройные ножки. Образ звезда дополнила массивным ожерельем с жемчугом, роскошным вечерним макияжем с блестящими тенями, помадой и укладкой с эффектом мокрых волос. Она выбрала пикантную позу – расставила ноги и вызывающе закинула голову назад.

Даша Астафьева в дерзком корсете / Фото Instagram / @da_astafieva

Добавим, несколько недель назад Даша Астафьева попала в больницу и перенесла операцию. Ее госпитализировали с внутренним кровотечением. Знаменитость призвала беречь себя и быть внимательными к своему здоровью, ведь она могла умереть – по большей части люди с таким диагнозом теряют сознание и умирают.