Жена украинского мультиартиста Дмитрия Монатика вспомнила свой отпуск на море. Она опубликовала фото, где позирует в черном купальнике на пляже.

Жена известного украинского мультиартиста Монатика Ирина поделилась новым кадром с поклонниками и завела сеть. Возлюбленная певца вспомнила их отпуск в теплых краях.

К теме Дженнифер Лопес поразила смелым декольте: дерзкие фото в свадебном платье

Эротическое фото Ирины Монатик

Ностальгируя по роскошному отдыху, Ирина Монатик решила взбудоражить воображение поклонников пикантным кадром. Жена артиста появилась перед камерой на пляже у океана в игривой позе.

Ирина примерила черный купальник, который удачно подчеркнул безупречную фигуру женщины и акцентировал на роскошных формах.

Соблазнительный образ она дополнила круглыми солнцезащитными очками и тонкими браслетами на руках. Жена Монатика распустила пышные волосы и уложила их красивыми волнами.



Ирина Монатик / Фото с инстаграма Ирины Монатик

Поклонники Ирины Монатик оценили горячую фотографию в комментариях: