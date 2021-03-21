Жена Монатика игриво выпятила ягодицы на пляже: эротическое фото
Жена украинского мультиартиста Дмитрия Монатика вспомнила свой отпуск на море. Она опубликовала фото, где позирует в черном купальнике на пляже.
Источник:инстаграм Ирины Монатик
Жена известного украинского мультиартиста Монатика Ирина поделилась новым кадром с поклонниками и завела сеть. Возлюбленная певца вспомнила их отпуск в теплых краях.
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Эротическое фото Ирины Монатик
Ностальгируя по роскошному отдыху, Ирина Монатик решила взбудоражить воображение поклонников пикантным кадром. Жена артиста появилась перед камерой на пляже у океана в игривой позе.
Ирина примерила черный купальник, который удачно подчеркнул безупречную фигуру женщины и акцентировал на роскошных формах.
Соблазнительный образ она дополнила круглыми солнцезащитными очками и тонкими браслетами на руках. Жена Монатика распустила пышные волосы и уложила их красивыми волнами.
Ирина Монатик / Фото с инстаграма Ирины Монатик
Поклонники Ирины Монатик оценили горячую фотографию в комментариях:
- Невероятная;
- Какая красивая;
- Какая же вы красивая;
- Красота;
- Ира, вы богиня.
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