Популярная украинская певица Оля Цибульская на днях взбудоражила сеть провокационным фото. Звезда сделала снимок в ванной, где предстала полностью обнаженная и с полотенцем на голове.

Певица Оля Цибульская является одной из тех звезд украинского шоу-бизнеса, которые совсем не стесняются демонстрировать обнаженное тело перед камерой. Звезда взбудоражила сеть новым фото и удивила фанов откровенностью.

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Обнаженное фото Оли Цибульской

Знаменитость устроила домашнюю эротическую фотосъемку. Она сделала горячие фотографии в ванной, вероятно, почти сразу после того, как приняла душ. Оля Цибульская полностью обнажилась перед объективом, засветив роскошное тело.

На спине артистки заметны капли воды, что добавляет сексапильным фото особой перчинки. Цибульская замотала мокрые волосы в белоснежное полотенце. Также им звезда прикрыла обнаженную грудь. Певица позировала без макияжа, хвастаясь натуральной красотой.

В подписи к фото Оля Цибульская призналась, что немного перенапряглась. "Пятница в четверг. Порвалась между супермамой, суперженой, леди-боссом и музой для гения. Растянулась между "классная подружка", "приятная коллега" и "классная компания для кофе". Устала", – написала звезда.

Может это только ПМС (или "просто мало спишь"). Или наконец живые эмоции берут верх над стандартами. Сегодня мне по кайфу быть просто кошкой в ванной, а не натягивать на себя обязанности,

– удивила признанием Оля Цибульская.



Обнаженная Оля Цибульская / Фото из инстаграма Оли Цибульской



Обнаженная Оля Цибульская / Фото из инстаграма Оли Цибульской

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