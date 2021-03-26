Jerry Heil отправилась на отдых в Дубай: горячие фото в купальнике
Известная украинская певица и блогер Jerry Heil отправилась в отпуск. Для элитного отдыха она выбрала Дубай. Звезда показала первые жаркие кадры в купальнике.
Источник:инстаграм Jerry Heil
Успешная украинская певица и блогер Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) решила устроить отпуск. Впервые за три года она отправилась за границу, а местом отдыха выбрала Объединенные Арабские Эмираты. Звезда охотно показывает, как проводит время и делится кадрами с пляжа.
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Jerry Heil в бикини
Знаменитость поделилась горячим кадром, который сделала, лежа на песке. Яну сфотографировали с верхнего ракурса и показали, как она наслаждается солнечными ваннами.
Jerry Heil предстала перед камерой в стильном желтом купальнике с черно-белыми полосками. Она продемонстрировала чрезвычайно хрупкую талию и упругую грудь. Яна распустила волосы и уложила их пышными волнами. Певица не дополняла соблазнительный образ макияжем, засветив натуральную красоту.
Также Jerry Heil обнародовала видео, где показала ягодицы и ноги, которые сгорели на солнце в первый день отдыха.
Для просмотра фото и видео листайте направо:
Горячий кадр знаменитости в купальнике взбудоражил поклонников. Они написали множество комментариев:
- Горячая девочка;
- Огонь;
- Красивая;
- Красавица. Ты очень красивая;
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