Дружина Монатіка похизувалася пишним бюстом у мереживній білизні: фото
Дружина українського мультиартиста Монатіка – Ірина захопила мережу провокативним фото. Вона показала свій пишний бюст у мереживній білизні.
Джерело:інстаграм Ірини Монатік
Ірина Монатік часто хизується спокусливими формами. Вона оприлюднює відверті світлини на особистій сторінці в інстаграмі та розбурхує уяву підписників.
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Сексуальне фото Ірини Монатік
Жінка поширила в інстаграмі надзвичайно спекотний чорно-білий кадр, де показала свою сексуальність. Ірина постала перед камерою у чорній шкіряній накидці, яку одягнула на мереживний бюстгальтер. Він гарно підкреслив пишний бюст зіркової дружини та зробив її образ дуже спокусливим.
Волосся Ірина вклала у фірмову укладку та забрала назад. На фотографії не видно, який макіяж зробила Монатік, оскільки вона акцентувала увагу саме на декольте. Довершила сексапільний look довгими сережками.
Зваблива Ірина Монатік / Фото з інстаграму Ірини Монатік
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