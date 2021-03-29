Дружина українського мультиартиста Монатіка – Ірина захопила мережу провокативним фото. Вона показала свій пишний бюст у мереживній білизні.

Ірина Монатік часто хизується спокусливими формами. Вона оприлюднює відверті світлини на особистій сторінці в інстаграмі та розбурхує уяву підписників.

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Сексуальне фото Ірини Монатік

Жінка поширила в інстаграмі надзвичайно спекотний чорно-білий кадр, де показала свою сексуальність. Ірина постала перед камерою у чорній шкіряній накидці, яку одягнула на мереживний бюстгальтер. Він гарно підкреслив пишний бюст зіркової дружини та зробив її образ дуже спокусливим.

Волосся Ірина вклала у фірмову укладку та забрала назад. На фотографії не видно, який макіяж зробила Монатік, оскільки вона акцентувала увагу саме на декольте. Довершила сексапільний look довгими сережками.



Зваблива Ірина Монатік / Фото з інстаграму Ірини Монатік

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