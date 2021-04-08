Жена знаменитого украинского артиста Монатика редко появлялась с ним на светских мероприятиях, однако теперь все больше стремится к публичности. Она взбудоражила сеть новыми соблазнительными фото, для которых разделась до белья.

После появления на обложке глянца L'Officiel Украина с мужем и сыновьями Ирина Демичева снялась в провокационной фотосессии. В номере пятизвездочного отеля в центре Киева она позировала в эротическом нижнем белье и обнаженная, погрузившись в пенную ванну.

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Наибольший восторг публики вызвали кадры, на которых жена Монатика появилась в джакузи. С роскошным вечерним макияжем и мокрыми волосами она обольстительно засветила только стройные ножки. Черно-белые фотографии любимой артиста выглядят очень эстетично и совсем не вульгарно.

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Не менее соблазнительной Ирина Демичева была в кружевном боди на тонких бретелях и с глубоким декольте. В нем она позировала с полотенцем на голове в постели и ванной комнате. Тело в белье она прикрывала одеялом и махровым халатом. Перед зеркалом модель наносила макияж и показала в кадре роскошное кольцо с камнями.

Новая съемка поразила не только 84-тысячную аудиторию Ирины в инстаграме, но и звездных друзей ее мужа. Балерина Екатерина Кухар, ведущий Слава Демин, певица Вера Брежнева, готельер Елизавета Юрушева, фотограф Соня Плакидюк и жена Влада Ямы Лилиана не удержались от комментариев:

"Сколько чувственной сексуальности в этих кадрах";

"Ира, шикарно";

"Красотка".

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Добавим, Ирина Демичева не первый раз демонстрирует свою женственность и сексуальность в целом. Ранее жена Монатика: