Жена украинского мультиартиста Монатика – Ирина щеголяет роскошным телом на Мальдивах. Именно там она проводит отпуск вместе с мужем и сыновьями. Женщина распространяет в сети соблазнительные фото с побережья.

Немало знаменитостей для зимнего отпуска выбрали солнечные Мальдивы. Это одно из немногих мест планеты, которое открыто для туристов. В частности, туда отправился певец Монатик вместе с семьей. Возлюбленная исполнителя публикует фото в купальниках на личной странице в инстаграме.

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Ирина Монатик в своем профиле обнародовала несколько соблазнительных кадров. Она эротично позировала на побережье океана. Погода была довольно пасмурной, известно, что в последнее время на Мальдивах часто идет проливной дождь. Однако это не помешало женщине сделать несколько фотографий.

Жена Монатика позировала босиком на побережье океана в невероятно красивой бирюзовой водичке. Для прогулки и купания она выбрала черное соблазнительное бикини с оригинальным верхом. Наряд хорошо подчеркнул пышную грудь Ирины и ее аппетитные ягодицы.

Из аксессуаров звездная жена дополнила откровенный образ браслетом, большими солнцезащитными очками и серьгами. Вьющиеся волосы Ирина распустила, они красиво развевались на ветру. На лицо любимая Монатика не наносила косметику, особого шарма ей добавлял идеальный золотистый загар.



Ирина Монатик на Мальдивах / Фото из инстаграма Ирины Монатик



Ирина Монатик на Мальдивах / Фото из инстаграма Ирины Монатик