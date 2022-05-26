В феврале Нина Матвиенко осталась в Киеве одна. Ее звездный зять Арсен Мирзоян ушел в терроборону, а дочь Тоня с внучками Ниной, Ульяной уехала в Португалию, на остров Терсейра. В то время как 74-летняя певица категорически не хотела покидать Украину.

Читайте также "Лучше бы ты не приезжал": Тоня Матвиенко со слезами рассказала о встрече с мужем

В новом интервью Тоня Матвиенко припомнила слова мамы, которые она сказала три месяца назад: "Я не поеду, я остаюсь". "Я видела, что ее не убедишь, а мне нужно было ехать, спасаться, потому что я очень переживала за себя, за своих детей. Больше не могла быть в таком состоянии", – оправдалась певица за то, что оставила маму одну.

Три недели назад, 6 мая, они встретились в Германии, впервые за два месяца войны. В городе Магдебург звезды давали благотворительные концерты, собирали деньги для украинских детей-беженцев. Однако Нина Матвиенко уже рвется домой.

Сейчас будет такая потрясающая новость. Мама едет в Киев! Она сказала: "Все, я больше не могу. Я еду домой". Проложили путь, как она доберется до дома,

– призналась Тоня Матвиенко.

Конечно, запрещать ей артистка не стала, но уже настраивается на сложное расставание. Ведь два месяца в Португалии без мамы были для нее невыносимыми.

"Маму не видела два месяца, и будто я уже взрослая, но это мама, и мы с ней очень близки. Я с мамой живу последние 12 лет. Арсен, мама, Ульяна и Нина – мы все вместе, это моя семья. Первые два месяца без мужа, без мамы, Ульяна потом уехала, и я осталась одна с Ниной. Для меня было тяжело", – поделилась Тоня Матвиенко.

Так певица расставалась с мамой и мужем в феврале: фото

Напомним, ранее Нина Матвиенко рассказывала, что в Португалии дочь с детьми жила в кумы.