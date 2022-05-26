Як і багато українських жінок, Іванна на початку повномасштабного вторгнення вивезла доньку в Польщу. Та надовго там залишатися не змогла.
Дивіться також "Я більше не можу": Тоня Матвієнко зізналася, куди з Німеччини переїжджає її 74-річна мама
Дружина Романа Сасанчина повернулася в Україну
У мережі дівчина опублікувала фото, яке зробила під час прогулянки в Україні. На руках у зіркової матусі була маленька донечка Елізабет. Іванна на прогулянку одягнула білу футболку, чорну панаму та сонцезахисні окуляри. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Елізабет позувала на камеру в сірому костюмі та з красивою пов'язкою на голові.
Я така щаслива, що ми знову вдома,
– написала Іванна під фото.
Іванна Сасанчин з донькою / Фото з інстаграму Іванни
Нагадаємо, коли Іванна перебувала в Польщі, то повідомляла про кризу в стосунках з чоловіком, вони були на межі розлучення. У сім'ї виник серйозний конфлікт, однак Іванна та Роман заради доньки вирішили не розлучатися та спробувати все владнати. Зараз закохані не розповідають, які стосунки між ними.
Зіркові матусі, які повернулися з-за кордону
- Співачка MamaRika з маленьким сином півтора місяця прожила у Варшаві. Та, не витримавши розлуки з чоловіком, вирішила повернутися.
- Танцівниця Ілона Гвоздьова разом з сином і донькою тривалий час була в Італії. Вона також більше не мала сил бути на відстані з коханим, тому попри небезпеку повернулася в Київ, де тепер налагоджує життя.
- Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова з сином Михайлом і мамою 2 місяці була в Ізраїлі. Там живе сестра Катерини, блогерка планувала поїздку ще до війни. Тепер Реп'яхова повертається додому, оскільки тривалий час перебувати за кордоном не може ні фінансово, ні морально. 15 червня синові Павліка та Реп'яхової виповниться рік. Святкування планують організувати в Івано-Франківську.