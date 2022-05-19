Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева пересиживала войну с мамой и детьми в Италии. На днях она вернулась в Украину и воссоединилась с мужем.

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Почему Илона Гвоздева вернулась в Украину

Танцовщица объяснила, что уже не понимала, как можно жить в разлуке с мужем. Поэтому она решила жить в условиях войны, несмотря на то, что все еще существует угроза повторного наступления на Киев и ракетных обстрелов.

Потому что уже не было сил! Я не понимала, как жить дальше без мужа! Это не жизнь. Пришло понимание, что война не закончится сегодня. Но острая угроза миновала и просто нужно учиться жить в современных реалиях.

– призналась Илона Гвоздева.



Илона Гвоздева о возвращении домой / Фото с инстаграм-стортз

Пока танцовщица планирует остаться в Киеве: "Я уже никуда не планирую выезжать. Планирую построить с мужчиной глубокий подвал на всякий случай. Но понять, чем могу быть полезна себе и людям".



Илона Гвоздева о возвращении домой / Фото с инстаграм-сториз

Также звезда добавила, что ее дети, равно как и она сама, возвращаются к нормальной жизни даже в условиях войны.

Сейчас все отлично. Все вместе и это главное! Рия вернулась к привычной жизни: школа, гимнастика. Домик наконец-то встретил любимую няню Света. Я в поисках работы и дальнейшего понимания действий,

– поделилась хореографиня.



Илона Гвоздева о возвращении домой / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, певица MamaRika также не выдержала долгой разлуки с мужем Сергеем и в начале мая вместе с сыном вернулась в Украину. До этого полутора месяцев артистка с маленьким сыном прожила в Польше у мамы.