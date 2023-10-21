Музыканты предполагали, что клип на песню "Сердце" может вызвать шум. Они высказались об идее в шоу "20 – 23", которое было записано еще до выхода песни.
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Жадан и Соловий объяснили идею снять клип в церкви
Артисты заявили, что "ни одного святотатства" в этом клипе не заложено.
Сергей Жадан заверил, что для них в этой идее снять видео в церкви не было ничего ни антиклерикального, ни провокативного. По его словам, церковь была метафорой определенного общественного убеждения и общественного мнения.
В то же время Кристина Соловий ответила, что идея клипа полностью принадлежит Сергею Жадану.
Я сразу сняла с себя ответственность и сказала, что идея принадлежала Сергею. Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на святую Галицию и не хочу быть сожжена на публичном костре,
– сказала певица в шоу.
Смотрите совместное интервью с Сергеем Жаданом и Кристиной Соловий: видео
Что известно о скандальном треке
- Сергей Жадан и Кристина Соловий, подозреваемые в романе, уже давно исполняли совместный трек на концертах. А 20 октября они наконец-то выпустили долгожданный релиз композиции "Сердце".
- Трек рассказывает историю любви двух человек, полная смелости и преданности. "Эта песня о смелых людях, борющихся за важные для себя вещи", – описали музыканты.
- Некоторые кадры из клипа артистов сняты в храме святого Андрея Первозванного Украинской греко-католической церкви. Это возмутило приход. Отцы храма обратились к музыкантам и попросили Жадана и Соловий удалить видео из сети.
- Однако мнения пользователей разделились по поводу скандального клипа. Большинство комментаторов поддержали артистов, они написали, что сам клип действительно о любви.