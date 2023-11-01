Украинская музыка активно развивается, а еженедельно выходят все новые песни, становящиеся хитами в сети. 24 Канал собрал последние тренды ютуба по состоянию на 1 ноября.

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Какие песни слушают украинцы

На первом месте оказалась песня анонимной исполнительницы Klavdia Petrivna, точнее ремикс "Знайди мене" от KAVA. Эта композиция заполонила не только ютуб, но и тикток – пользователи сняли более 100 тысяч видео на новую версию трека.

К песне "Знайди мене" в сети относятся неоднозначно даже несмотря на безумную популярность. Украинцы считают неуместными строки "візьми мене в полон", ведь сейчас, в период войны, плен – это не метафора, а настоящие события, происходящие с военными и гражданскими из-за нападения России.

Klavdia Petrivna – "Знайди мене" (KAVA Remix): слушайте онлайн

Второе место в трендах занимает трек Натальи Бучинской "За хмарами". Это лирическая песня о любви, буквально пленившая сердца пользователей сети.

Наталья Бучинская – "За хмарами": слушайте песню онлайн

Следующей в чартах ютуба является композиция и клип группы "Жадан и Собаки" в дуэте с Кристиной Соловий – "Серце". Она наделала немало шума в социальных сетях после выхода. Видеоработа на песню снималась в церкви, но христиан возмутило не только это, но и сцена поцелуя ЛГБТ-пары (важно, что она не снималась в храме).

Священник Юстин Бойко, активно комментировавший весь скандал, даже сообщал о возможном увольнении руководства церкви УГКЦ святого Андрея Первозванного, где были съемки. Но пока этого делать не будут. Однако во Львовской архиепархии УГКЦ после дискуссий по поводу клипа запретили съемки в храмах без разрешения иерархов.

"Жадан и Собаки" и Кристина Соловий – "Серце": смотрите видео онлайн

Следующее место во вкладке "популярное" на ютубе снова заняла Klavdia Petrivna, на этот раз это песня "Імператори". В ней инкогнито-певица рассказывает о людях, пытающихся отрицательно влиять на нее. Но автор проявляет силу духа и не поддается внешним силам.

Klavdia Petrivna – "Імператори": слушайте трек онлайн

На 5 месте популярных песен – рэпер Skofka. Еще 2 года назад он написал песню "Заглох", которую выпустил всего несколько недель назад. В отличие от предыдущих минорных треков артиста это драйвовая и положительная композиция.

Skofka – "Заглох": смотрите видео онлайн

На 6-м месте песня "Не святі", которую выпустила неделю назад Тина Кароль. Певица воспевает любовь, в которой человек становится для тебя и ядом, и соблазном одновременно.

Тина Кароль – "Не святі": смотрите видео онлайн

В списке популярной музыки находится новый лирический трек группы Kavabanga & Depo & Kolibri "Любов, як осінь".

kavabanga Depo kolibri – "Любов, як осінь": слушайте песню онлайн

8 место в рейтинге занимает песня Александра Волошина "Зорі". В треке артист рассказывает о чувствах и любви, а клип для Волошина стал первой профессиональной видеоработой.

Александр Волошин – "Зорі": смотрите видео онлайн

Молодой исполнитель YAKTAK с новым теплым треком "Поруч" тоже стал одним из самых популярных. В песне музыкант рассказывает о том, что хоть будущее очень важно, но больше всего нужно обращать внимание на сегодня.

YAKTAK – "Поруч": смотрите видео онлайн

Десятым самым популярным треком в Украине стала песня русской танцовщицы и певицы Полины Дубковой. Что еще раз означает, что не все украинцы отказываются от контента страны-террориста. Напомним, что средства по прослушиванию российской песни идут к исполнителю, а тот платит налог в казну России.