Некоторые кадры из клипа "Серце" группы Сергея Жадана и Кристины Соловий сняты в храме святого Андрея Первозванного Украинской греко-католической церкви. Через некоторое время после релиза приход церкви отцов Василиан обратился к музыкантам.

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Церковь просит удалить клип Жадана и Соловий

Отцы просят Сергея Жадана и Кристину Соловий удалить видеоработу из сети. По словам прихода, в нем присутствуют "антихристианские ценности". Вероятно, все из-за сцены с поцелуем девушек в ролике.

Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа "Сердце", с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были информированы. Искренне всех извиняемся,

– написали на официальной странице.

Приход обратился к музыкантам, но пока никак не реагируют.

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Позже отец Юстин Бойко (в мире – Юрий) записал видеообращение к музыкантам. Он подтвердил, что приход просит об удалении клипа из-за "поддержки ЛГБТ-идеологии".

"Это намек на то, что любовь разносторонняя. Это прямая, но символическая поддержка ЛГБТ-идеологии, гендерной идеологии. То есть показана любовь, в кавычках, двух девушек. И ту любовь, которая является лесбийской. И на этом фоне показана любовь между мужчиной и женщиной, которая прорастает в этом мире, который несовершенен, и которую олицетворяют Жадан и Соловий", – сказал религиозный деятель.

Что известно об этом сотрудничестве

Сергей Жадан и Кристина Соловий, подозреваемые в романе, уже давно намекали на сотрудничество и исполняли совместный трек на концертах. Сегодня наконец-то состоялся долгожданный релиз композиции "Сердце".

Как рассказали артисты, песня рассказывает историю любви двух людей, которая полна смелости и преданности. "Эта песня о смелых людях, борющихся за важные для себя вещи", – делились музыканты.