О решении защищать территорию родного города артист сообщил в своей инстаграме. Мужчина опубликовал несколько фото, на котором он и его собратья позируют с оружием.

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Кроме этого лидер "ТиК" остроумно подписал публикацию: "Классика, она всегда актуальна. Кто-то любит слушать музыку на "винилах", но РПД тоже не плохо звучит…"



Виктор Бронюк ушел в тероборону / Фото из инстаграма



Виктор Бронюк ушел в тероборону / Фото из инстаграма

Ранее, в 2015 году, Виктора Бронюка награждали за активную общественную и волонтерскую деятельность. Музыканту присвоили звание "Почетного гражданина Винницы".

Добавим, что сейчас многие звезды проявили готовность защищать территорию Украины. В территориальную оборону вступают известнейшие танцоры, актеры, режиссеры и певцы. Подробнее о наших звездных защитниках читайте здесь.

