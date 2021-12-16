За 2 недели до родов: беременная жена Романа Сасанчина едва станцевала перед камерой

Беременная жена победителя шоу "Голос страны" Романа Сасанчина уже 29 декабря должна родить своего первенца. А пока девушка наслаждается беременностью и веселит подписчиков танцами в інстаграмі.

Жена Романа – Иванна попыталась станцевать на последних неделях беременности под популярную в тиктоке песню INSTASAMKA "ХЛОПАЙ". Она крутила бедрами, показывая большой живот на фоне детской кроватки.

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Свои волосы она мило заплела в два пучка и подчеркнула глаза любимыми черными стрелками. А для домашнего образа выбрала серую кофточку-кардиган и фиолетовые пижамные брюки.

"Вам для настроения. Здесь я вообще еле двигаюсь", – написала Иванна.

Иванна танцует на последних неделях беременности: видео из инстаграма

Как рассказывала ранее жена Сасанчина, дату родов ей назначили на 29 декабря – за 2 дня до Нового года. Однако состоятся ли в этот день роды, раньше или позже – узнаем позже.

Также Иванна признавалась, что испытывает страх перед родами.

"Раньше я не думала, что буду бояться. Волнуюсь, а как это должно быть? Справлюсь ли я? Сильно больно будет? А больше всего боюсь, справится ли доченька. Боюсь, чтобы ей не навредить, чтобы ей не было больно. Я ведь то справлюсь, уверена, а она ведь такая кроха. Это все мой страх, хотя мне внутри что-то подсказывает, что все будет хорошо, что мы справимся!"- говорила девушка.

Личная жизнь Романа и Иванны