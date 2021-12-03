19-летний Роман и его избранница совсем скоро впервые станут родителями. Перед родами влюбленные решили зарегистрировать отношения.

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Роман Сасанчин женился

В инстаграм-сторис исполнитель показал свидетельство о браке, заявив, что теперь он и Иванна официально муж и жена.

Судя по видео, в ЗАГСе Роман и его возлюбленная были вдвоем. Церемония прошла скромно, без свадебного наряда и других традиций. Утром они расписались и отправились домой.

Уже не "потенциальная", а "официальная",
– сказал Роман в сторис.

Иванна шутливо добавила, что после росписи ничего не изменилось. Она и Роман любят подшучивать друг над другом, поэтому не упустили случая сделать это и после женитьбы.

Роман Сасанчин женился: смотрите видео онлайн

Личное Романа Сасанчина и его невесты Иванны

  • Полгода назад Роман сделал предложение любимой. Все это время они носили обручальные кольца как знак доверия и любви.
  • Через некоторое время стало известно, что Иванна беременна.
  • Недавно она делилась с подписчиками, что ориентировочная дата родов – 29 декабря.
  • Беременность у девушки протекает не очень легко, но любимая Сасанчина старается не терять оптимизма.
  • Сейчас будущие родители живут на Тернопольщине.