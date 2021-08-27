19-летний Роман Сасанчин родом из села Садки в Чертковском районе Тернопольской области. Так, из шумной столицы молодая семья переезжает в районный центр.

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"Друзья, мы с Ромчиком ищем квартиру в Черткове", – написала Иванна в надежде найти жилье благодаря инстаграму.

Что с квартирой в Киеве, которую Роман Сасанчин выиграл на "Голосе страны"

Под наставничеством Тины Кароль Роман Сасанчин одержал победу в юбилейном сезоне шоу "Голос страны", и получил двухкомнатную квартиру в жилом комплексе в Петропавловской Борщаговке.

"У меня теперь есть своя квартира, о которой я так долго мечтал", – говорил певец. В Киев он переехал с девушкой Иванной, с которой на тот момент встречался менее года.

Однако влюбленные должны были своими силами обустраивать квартиру, ведь им достались голые стены. В программе "Твой день", которая вышла в эфир в начале июня, победитель "Голоса страны" признавался, что ремонт продвигается медленно.

Ремонт – это очень сложная штука. Я был за границей, пытался подзаработать. Мы делаем своими руками, потому что все, кто живут в Киеве, знают о космических ценах,

– делился Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин с невестой Иванной / Фото из инстаграма

К слову, жизнь 19-летнего юноши и 23-летней девушки в столице была далека от сказки. В разгар карантина, когда не было ни концертов, ни частных мероприятий, Сасанчин устроился кассиром в супермаркет. Ему не стыдно за эту работу, ведь в момент безысходности он не сидел сложа руки и не просил деньги у родителей.