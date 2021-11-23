В своем инстаграм-блоге, который развивает девушка, Иванна поделилась парой редких фотографий с любимым. Она одета в нижнее белье и белую рубашку Романа, а он рядом с ней обнимает ее за округлый живот.

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Роман Сасанчин с девушкой / Фото из инстаграма Иванны

Иванна поделилась, что чем ближе становится дата родов, тем больше она испытывает страх.

"Хотя раньше я не думала, что буду бояться. Волнуюсь, а как это должно быть? Справлюсь ли я? Сильно больно будет? А больше всего боюсь, справится ли доченька. Боюсь, чтобы ей не навредить, чтобы ей не было больно. Я ведь то справлюсь, уверена, а она ведь такая кроха. Это все мой страх, хотя мне внутри что-то подсказывает, что все будет хорошо, что мы справимся!" – призналась девушка.

Молодая пара ждет дочь / Фото из инстаграма Иванны

Певец Роман Сасанчин в свою очередь поделился в сети, что уже не может дождаться, когда встретит малыша.

"Еще совсем немного и у нас будет маленькое чудо, которое не будет давать спать, но подарит безграничное тепло и любовь, которое никогда не купишь ни за какие деньги", – написал парень.

Роман Сасанчин с Иванной / Фото из инстаграма Романа

Что известно о личной жизни Романа и Иванны