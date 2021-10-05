Возлюбленная Романа Сасанчина забеременела еще весной. Если первые месяцы беременности казались ей сказкой, то на седьмом месяце все протекает значительно тяжелее. После прогулки девушка пожаловалась на невыносимую боль в спине.

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Я просто не выдерживаю. У меня так спина болит, что это просто ад. Я не могу ходить, лежать, сидеть. С каждым днем боль только увеличивается,

– поделилась Иванна.

Беременная невеста Сасанчина показала, как лежит на диване, закинув ноги на стену. Как призналась Иванна, боль в спине беспокоит ее не впервые.

Беременной невесте Романа Сасанчина стало плохо / Видео из инстаграма Иванны

Стоит напомнить, что на прошлой неделе возлюбленная Романа Сасанчина попала в больницу. У Иванны внезапно снизилось давление, и она потеряла сознание. Певец оперативно доставил невесту в больницу, где медики выяснили, что с ней и малышом все хорошо. К слову, пара ждет девочку.