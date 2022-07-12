Больно, – Wellboy впервые высказался о скандальном экс-продюсере Бардаше
Источник:ютуб-канал Atlas Festival
Популярный украинский артист Wellboy сотрудничал с продюсером Юрием Бардашем. Однако недавно продюсер оскандалился заявлениями об Украине. Что Wellboy говорит о Бардаше – узнайте дальше.
Юрий Бардаш ошеломил заявлениями о "фашистской Украине", из-за чего остался без работы и жены. Возлюбленная продюсера ушла от него. А вот что о Бардаше говорит экспидопический – узнайте дальше.
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Что Wellboy говорит о скандальном Бардаше
Бардаш называет себя русским человеком, а россия – великим государством. Во время войны, когда из-за россии гибнут наши военные, тысячи мирных жителей, среди которых дети, такие высказывания продюсера – измена. Теперь ему точно не место в Украине. Wellboy разорвал сотрудничество с Бардашем, но говорит, что больно терять друга.
Больно! Больно терять друга,
– сказал артист.
Также Wellboy говорит, что не смотрел прямые эфиры Барадаша, где тот высказывался о россии и призвал Украину к капитуляции.
Скандал с Бардашем: главное
- Юрий Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией. Отреагировала на скандальное заявление певица Анастасия Приходько, назвавшая Бардаша "редким г*мном".
- Жена Юрия Бардаша Лиза написала в сети, что она не соглашается с шокирующими заявлениями мужчины об украинском фашизме. Она неоднозначно заявила, что ошиблась в своем избраннике. Впоследствии Елизавета лаконично объявила о разводе и поддержала Украину.
Больше здесь "Мы – один русский народ": Бардаш шокировал рядом пророссийских заявлений об армии, ЛГБТ и культуре
- А на днях скандального Бардаша заметили в россии. Мужчина отсиживался в Грузии, а теперь приехал в москву.