Алексей Дурнев поддержал украинцев на фоне отключений света: что он посоветовал сделать

18 ноября 2022 , 09:22
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Алексей Дурнев

Блогер Алексей Дурнев высказался по поводу отключения света. Он поддержал украинцев и поделился советами, как приспособиться к экстренным отключениям.

Из-за российских обстрелов все регионы Украины надолго остаются без света, ведь действуют экстренные отключения. На фоне этих новостей блоггер Алексей Дурнев решил поддержать украинцев.

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Алексей Дурнев поддержал украинцев

Уважаемые, вы сильнее этого проблемного настоящего. Знаю, это ощущение опустошения и злобы возникает, когда ты только наколотил тесто для блинов, сел работать за ноутбуком или вошел в душ, а тут отключения света, воды и связи не по графику,
– поделился блоггер.

Алексей отметил, что эти ощущения мимолетны и нас не сломают. Ведь в кафе продолжают готовить кофе под фонарики, крупные компании работают благодаря генераторам, а дети играют в настольные игры.

"Никакие отключения не сломают нас. Ни за что и никогда. Такой новый уровень нашего сопротивления демонстрирует уверенность в простом тезисе: поглощение тьмой – это не об отсутствии света, а о согласии со злом. Отключение света легче пережить, если вы будете готовы к ним".

Блогер поделился несколькими советами, как пережить отключение света:

  • купить лампу на батарейках,
  • подключить YouTube Premium, чтобы скачать видео любимых каналов,
  • ехать к друзьям, у которых есть свет,
  • устраивать прогулки или движки,
  • готовить чай в термосе.

Вы великие молодцы, потому что храбро проходите очередной этап сопротивления. Я знаю, что мы со всем справимся, и обязательно будем жить свободной, комфортной и безопасной жизнью. Без освещения прекрасно видны звезды. И эти звезды – украинцы,
– подытожил Дурнев.


Алексей Дурнев / Фото из инстаграма Алексея Дурнева

Как звезды переживают отключение света

  • Лилия Ребрик поделилась удачными лайфхаками, применяемыми с детьми во время отключений электроэнергии. Среди них и настольные игры и гирлянды на батарейках.
  • Леся Никитюк экономит электроэнергию с пользой для себя – делает бьюти процедуры и заботится о своем теле. Она также подготовилась к зиме – купила дрова, газовый баллон и плиту, теплое одеяло.
  • Оля Цыбульская пошутила, что отключение света не на руку россиянам. "Идиоты. Так через 9 месяцев родится миллион бандеровцев. Слава Украине. Щекавица тьмы не боится", – говорила певица.
Автор: Марія Касій