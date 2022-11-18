Алексей Дурнев поддержал украинцев на фоне отключений света: что он посоветовал сделать

Блогер Алексей Дурнев высказался по поводу отключения света. Он поддержал украинцев и поделился советами, как приспособиться к экстренным отключениям.

Из-за российских обстрелов все регионы Украины надолго остаются без света, ведь действуют экстренные отключения. На фоне этих новостей блоггер Алексей Дурнев решил поддержать украинцев.

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Алексей Дурнев поддержал украинцев

Уважаемые, вы сильнее этого проблемного настоящего. Знаю, это ощущение опустошения и злобы возникает, когда ты только наколотил тесто для блинов, сел работать за ноутбуком или вошел в душ, а тут отключения света, воды и связи не по графику,

– поделился блоггер.

Алексей отметил, что эти ощущения мимолетны и нас не сломают. Ведь в кафе продолжают готовить кофе под фонарики, крупные компании работают благодаря генераторам, а дети играют в настольные игры.

"Никакие отключения не сломают нас. Ни за что и никогда. Такой новый уровень нашего сопротивления демонстрирует уверенность в простом тезисе: поглощение тьмой – это не об отсутствии света, а о согласии со злом. Отключение света легче пережить, если вы будете готовы к ним".

Блогер поделился несколькими советами, как пережить отключение света:

купить лампу на батарейках,

подключить YouTube Premium, чтобы скачать видео любимых каналов,

ехать к друзьям, у которых есть свет,

устраивать прогулки или движки,

готовить чай в термосе.

Вы великие молодцы, потому что храбро проходите очередной этап сопротивления. Я знаю, что мы со всем справимся, и обязательно будем жить свободной, комфортной и безопасной жизнью. Без освещения прекрасно видны звезды. И эти звезды – украинцы,

– подытожил Дурнев.



Алексей Дурнев / Фото из инстаграма Алексея Дурнева

Как звезды переживают отключение света