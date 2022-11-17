Знаменитый на весь мир уличный художник Бенкси неожиданно приехал в Украину. Он создал в Киевской области несколько граффити.
К слову Не только в Бородянке: Бэнкси заявил, действительно ли 7 других граффити в Украине – его творчество
Бенкси показал видео визита в Украину
Художник приехал в Украину в ноябре. Он опубликовал в инстаграме видео, где показал, как создавал свои работы в Киеве, Бородянке и Горянке. На фоне играет "Красная рута" в исполнении бандуристок.
В ролике Бэнкси показал не только процесс создания граффити, но и рассказ мамы, чья дочь ходила в сад, разрушенный российскими ракетами.
"Здесь бомба упала и погибли люди. Мой ребенок здесь в садик ходил. Не грусти, зай. Мы уже столько выплакали, что нет слез", – говорит женщина.
Также в видео звучит альтернативное мнение об одном из граффити Бэнкси. Речь идет о рисунке, где художник изобразил русский грузовик с буквой Z, на котором боеголовка или ракета в виде полового органа (вероятно, он был на доме раньше). Увидев это граффити, один мужчина прокомментировал: "Я бы за это выбил все зубы и сломал все ноги".
В знак солидарности с народом Украины,
– прокомментировал художник.
Бенкси в Украине: видео
Подробнее о работах Бенкси в Украине.
- Еще в марте художник поддержал Украину – на аукционе была продана репродукция одной из самых известных антивоенных работ художника "CND Soldiers". Вырученные средства (106,5 тысячи долларов) направили в Киевскую детскую больницу "Охматдет".
- В ноябре поползли первые слухи о приезде Бенкси, ведь в Киевской области появились работы в его легендарном стиле. Впоследствии он подтвердил авторство одного из рисунков в Бородянке.
- Впоследствии художник признался, что остальные семь работ – также его творение. Это двое детей, которые качаются на противотанковом еже, женщина в халате, противогазе и с огнетушителем, гимнастка на руинах и другие граффити.